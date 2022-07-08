Büyükşehir bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan Büyükşehir birimleri, gün boyu hizmet verecek.
BAYRAM İÇİN NÖBETÇİ EKİPLER
Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek, zabıta birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek.
ALO 153 VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve ulaşımla ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı bayram boyunca da görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 153’ü arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.
ULAŞIM EKİPLERİ GÖREVDE
Öte yandan vatandaşlarımızın ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla 153 numaralı telefon ile irtibatlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri Kurban Bayramı süresince görev yapacak.
TÜM HİZMETLER 153’TE
Kurban Bayramı süresince hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden hizmet almak için 153’ü, İtfaiye acil durumu için 112’yi aramak yeterli.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.