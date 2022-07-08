Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre çalışanların yemek ve yol ücreti zamlandı.

YEMEK ÜCRETİ 51 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

İşyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek vermiyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Bu zam ile birlikte haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

YOL ÜCRETİ DE ZAMLANDI

Çalışanların yol ücret parası da zamlandı. Ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Artık bu ücret yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.