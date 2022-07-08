Mervan Yusuf Yiğit artık Süper Lig'de

Başkent ekibi bu transfer için Yeşil-Siyahlı kulübe 1 milyonu bonservis, 1 milyon 680 bini yetiştirme olmak üzere toplam 2 milyon 680 bin TL ödeme yapacak. Ankara ekibinin transferin kısa süreçte resmi sayfalarından duyurması, muhtemelen bir iki gün içinde de resmi imza töreni düzenlemesi bekleniyor.