Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Darıcalıların ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir.” dedi.

KURBAN BEREKETİNİ PAYLAŞALIM

Kurban Bayramı’nda yardıma muhtaç, kimsesiz mazlumları daha fazla hatırlamamız ve kurbanın bereketini paylaşmamız gerektiğini vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı’nı bu yıl daha da coşkuyla ihya etmeli, bayram heyecanını hanelerimizden eksik etmemeliyiz. Kurbanın özünde bulunan yardımlaşma ruhuyla kurbanın bereketini yardıma muhtaç herkesle paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.”