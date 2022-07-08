Zeytinoğlu mayıs ayı cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında cari denge 6 milyar 468 milyon dolar açık verdi. Turizm gelirleri geçen yılın üzerinde gerçekleşmesine rağmen, açıkta ana etken dış ticaret açığındaki artış oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığı 8.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kalemde geçen yıla göre 5.7 milyar dolarlık artış var. Hizmetler dengesinin katkısı ise geçen yıla göre 2.3 milyar dolar artarak 3.2 milyar dolar oldu. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık mayıs itibariyle 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi” dedi. Haziran ayında da dış ticaret açığındaki artışın cari açığa yansıyacağını ve cari açıktaki yükselişin devam edeceğini beklediklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Haziranda ihracatımız tarihi rekor seviyede olmasına rağmen enerji ithalatındaki artıştan, ithalatımız da yüksek gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret açığındaki yükseliş cari açığa yansıyacaktır” açıklamasında bulundu.