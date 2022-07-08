Büyükşehir arife gününde mezarlıklarda çiçek dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü kent genelindeki bütün mezarlıklarda ziyarete gelen vatandaşlara kaybettikleri yakınlarının mezarlarına ekmeleri mevsimlik çiçek ve su armağan etti. Büyükşehir ekipleri tarafından mezarlık girişlerine kurulan stantlarda dağıtılan fideleri alan vatandaşlar sevdiklerinin kabrine çiçek dikme fırsatı buldu. Büyükşehir’in sağladığı ücretsiz ulaşımla kabristanlara gelen ziyaretçiler yapılan hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
MEZARLIKLARDA KUR’AN TİLAVETİ OKUTULDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlıklara gelen ziyaretçilerin gönüllerine dokundu. Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarla, mezarlıklar temizlendi. Kurban Bayramı öncesi arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara mezar başlarına ekmeleri için mevsimlik çiçek dağıtımı yaptı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta Kent Mezarlığı olmak üzere Kocaeli genelindeki mezarlıklarda Kur’an tilaveti okuttu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.