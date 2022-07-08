Büyükşehir arife gününde mezarlıklarda çiçek dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü kent genelindeki bütün mezarlıklarda ziyarete gelen vatandaşlara kaybettikleri yakınlarının mezarlarına ekmeleri mevsimlik çiçek ve su armağan etti. Büyükşehir ekipleri tarafından mezarlık girişlerine kurulan stantlarda dağıtılan fideleri alan vatandaşlar sevdiklerinin kabrine çiçek dikme fırsatı buldu. Büyükşehir’in sağladığı ücretsiz ulaşımla kabristanlara gelen ziyaretçiler yapılan hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

MEZARLIKLARDA KUR’AN TİLAVETİ OKUTULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlıklara gelen ziyaretçilerin gönüllerine dokundu. Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarla, mezarlıklar temizlendi. Kurban Bayramı öncesi arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara mezar başlarına ekmeleri için mevsimlik çiçek dağıtımı yaptı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta Kent Mezarlığı olmak üzere Kocaeli genelindeki mezarlıklarda Kur’an tilaveti okuttu.