08 Tem 2022 - 12:39- Sağlık G: 08 Tem 2022 - 12:40

Kurban Bayramı'nda beslenme nasıl olmalı?

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Müge Çınar Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda Kurban Bayramı'nda vatandaşlara bir takım hatırlatma ve önerilerde bulundu.

Kurban Bayramı'nda beslenme nasıl olmalı? mask

Uyarılarına tüm vatandaşların mübarek kurban bayramlarını tebrik ederek ve hayırlı bayramlar dileyerek başlayan Çınar,  tatlı, şeker ve et tüketiminin arttığı bu dönemde kişilerin beslenmelerine çok daha dikkat etmeleri gerekliliğini vurguladı.

Diyetisyen Müge Çınar uyarılarını şöyle sıraladı:  Bayram sabahı sağlıklı bir gün geçirmek için kahvaltı öğününü atlanmamalı mutlaka yapılmalıdır. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Bu nedenle kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğu için kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Et tüketiminde aşırıya kaçmamalı, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir.

Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Kesilen etlerin korunması ve saklanması da önemlidir. Kurban etleri, küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir. Unutulmamalı ki bayramlarda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun beslenilmeli, et tüketimiyle beraber çeşitlilik yaratmak için, diğer besin grupları olan süt grubu, ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu ile birlikte tüketmeye özen gösterilmelidir.

# bir, ile

08 Tem 2022 - 12:39 - Sağlık

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