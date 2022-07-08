İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde  Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi başladı     

İzmit Belediyesi çocukların gelişimlerine katkı vermek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştıran, planlı hareket etme becerisi kazandıran, öngörüyü güçlendiren, çözüm üreten ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştiren atölye çalışmalarını hayata geçiriyor. Atölye çalışmalarında, çocukların eğlenerek zeka gelişimine katkıda bulunulmasını hedefleniyor.



HAFTADA 4 GÜN

Atölyeler günde 3 farklı yaş gruplarına göre 1’er saatlik dersler şeklinde gerçekleştiriliyor. Her grup haftada 4 gün gelerek atölyeyi tamamlıyor. Çocuklar tarafından oldukça rağbet gören Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi şehrin farklı noktalarında da yaygınlaştırılacak. Atölye hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 (4729) numaralı hattı arayabilirler.