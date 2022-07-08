İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde  Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi başladı     

İzmit Belediyesi çocukların gelişimlerine katkı vermek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştıran, planlı hareket etme becerisi kazandıran, öngörüyü güçlendiren, çözüm üreten ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştiren atölye çalışmalarını hayata geçiriyor. Atölye çalışmalarında, çocukların eğlenerek zeka gelişimine katkıda bulunulmasını hedefleniyor.
HAFTADA 4 GÜN
Atölyeler günde 3 farklı yaş gruplarına göre 1’er saatlik dersler şeklinde gerçekleştiriliyor. Her grup haftada 4 gün gelerek atölyeyi tamamlıyor. Çocuklar tarafından oldukça rağbet gören Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi şehrin farklı noktalarında da yaygınlaştırılacak. Atölye hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 (4729) numaralı hattı arayabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.