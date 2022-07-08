08 Tem 2022 - 13:20- Asayiş G: 08 Tem 2022 - 13:21

200 kiloluk jeneratörü sürüye sürüye çaldılar

Kocaeli’de 2 şahıs, sabah erken saatlerde fırına ait 30 bin TL değerindeki jeneratörü sürüye sürüye çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, fırın sahibi hırsızların cesaretine hayran kaldı.
200 kiloluk jeneratörü sürüye sürüye çaldılar mask
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Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. 2 hırsız, fırıncıların içerde çalışmasını fırsat bilerek kapının önünde bulunan 30 bin TL değerindeki jeneratörü büyük bir titizlikle bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 150-200 kilo ağırlığında olan jeneratörü sürüye sürüye motosiklete yükleyen 2 şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızların jeneratörü çalma anı ve pes etmemesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ben hırsızlara hayran kaldım"

Olaydan dolayı şaşkın olan fırın sahibi Halil İbrahim Gür, “Ben adamların cesaretine hayran kaldım. Elemanlarım içerde çalışırken jeneratörü çalmışlar. 150-200 kilo civarındaydı, hafif bir şey değildi, el çantası da değildi, ancak koca jeneratörü alıp motosiklete yüklemiş ve götürmüşler. Sanki babasının malıymış gibi alıp götürüyorlar. Bu bayram arifesinde elektrikler kesilirse mağdur olacağız. Jeneratörün fiyatı 32 bin TL civarındaydı. Ben para kısmında değilim ama makinemi istiyorum. Polis ekiplerinin hırsızları yakalaması için şikayetlerimizi yaptık” dedi.

"Elektrikler kesilse mağdur olacaklar"

Mahalle sakini Hasan Kardeş, “15-20 senedir bu sokakta oturuyorum, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Fırının jeneratörünü gece saat 5 sıralarında 2 kişi çalmış. Bayram dolayısıyla fırınlar kapalı olacak, şimdi elektrikler kesilse mağdur olacaklar, ekmek çıkaramayacaklar. Jeneratörün fiyatı da pahalı, ortalama 30 bin TL’ymiş çaldıkları ürün” diye konuştu.

# bir, polis

08 Tem 2022 - 13:20 İHA Kocaeli- Asayiş

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