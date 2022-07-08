İzmitliler son sözü söyledi:   Cumhuriyet Parkı halkındır!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in engellemeler ve siyasi ayrımcılıklarla çalışmaların durdurulmaya çalışıldığı Cumhuriyet Parkı ile alakalı yaptığı basın açıklamasında gerçekleri kamuoyuyla paylaştı. İzmitli vatandaşlar Cumhuriyet Parkı’nın Gazi Lisesi’nin tarihi koruma alanı içerisinde dahil edilmesini doğru bulmadıklarını ifade ederek tepkilerini dile getirdiler.



Nizamettin Erdem: Herkes destek vermeli

Çay burada 2 lira. Başka yer var mı çayın 2 lira olduğu. Her yerde çay 3-4 lira. Bu hizmetlere destek vermeli herkes. Bakın buraya hep emekliler geliyor, vakit geçiriyor. Birileri diyor ki ‘Buraları kapatalım’. Böyle bir şeye kimse girişmesin.



Ahmet Yaşar Kadıoğlu: Sonuna kadar destekliyorum

Burada verilen hizmetleri destekliyorum. Emekliyiz, gelip burada oturuyoruz, çay içiyoruz. Mesela tuvalet bedava. Allah razı olsun. Fatma Kaplan Hürriyet’e dua ediyorum. Bir emekli her gün tuvalete para verse zaten aylığı biter. Arkadaşlarımızla burada buluşuyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızı sonuna kadar destekliyorum. Allah yolunu açık etsin.



Kenan Subaşı: Fatma Başkan çığır açmıştır

Fatma Hanım İzmit’te gerçekten büyük bir çalışma yapıyor. Bunu kamuoyu da görüyor fakat her nedense engellenmeye çalışılıyor. Gazi Lisesi ile burasının hiçbir ilgisi yok. Fatma Hanım bir belediye başkanı olarak İzmit’te bir çığır açmıştır. Bütün emekliler buraya geliyor ve sosyalleşiyor. Çay burada 2 lira, bazı parklarda bulunan tuvaletlerin ise ücreti 3 lira. Bu başkan halkına bir şeyler sunacak, sen bunun önünü engelliyorsun. Fatma hanımın sonuna kadar arkasındayız.



Mustafa Karagöz: Fatma Hanıma müteşekkirim

Kentimizin tüm emeklilerini evden çıkardığı için Fatma Hanıma müteşekkirim. AKP yapmış olduğu bu engellemelerle kendi mezarını kazmıştır. Bu böyle biline. Ne kadar siyasi ayrımcılık yaparsa yapsın içinde insan sevgisi olan tüm belediye başkanları gerektiği gibi çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ben de bir emekliyim. Bütün emekliler pandemiden sonra bu alanları kullanmaya başladı.



Ömriye Börekyemez: Burada mutlu olmalıyız

Bu park için çok üzüldüm. Bu kafeteryanın hali beni çok üzdü. Biz gözümüzü burada açtık ve burada kalmalıyız, burada oturmalıyız, burada mutlu olmalıyız. Buradaki hizmet devam etmeli. Bu hizmetin devam etmesini de herkes istiyor. Bu alanda arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz her şeyden önce.



Yasemin Mollaoğlu: İzmit’te böyle bir park yok

Cumhuriyet Parkı’nda vakit geçirmeyi seviyorum. Çayı 2 liraya sadece bu parkta içebiliyoruz. Başka hiçbir yerde görmedik böyle bir şeyi. Burası halka hizmet veriyor. Buradaki hizmetin devam etmesi gerekiyor. Bu parkı çok seviyoruz. Böyle başka bir park yok İzmit’te. Kafeterya’da düzene sokulsa da pastamızı yesek çok mutlu oluruz.



Reyhan Onat: Başkanımızı destekliyoruz

50 yıldır bu mahallenin insanıyım. Cumhuriyet Parkı’n güzel bir şekilde düzenlenmesini istiyorum. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızı da destekliyorum. Bu alanı sık sık kullanıyorum. Böyle mahalle arasındaki parklar bence daha iyi. İnsanlar böyle yerlerde toplanıyor, sohbet ediyorlar. Çay da 2 lira burası tam emekliye göre.



Melek Daloğlu: Parkımızı geri istiyoruz

Burası insanların çok güzel bir şekilde sosyalleştiği bir alan. Hizmet çok iyi. Biz emekliyiz. Vaktimizin çoğunu bu alanlarda geçiyoruz. O yüzden de parkımızı geri istiyoruz. Parkımızdaki hizmeti kimse engellemeye çalışmasın lütfen. Vatandaşlarımız böyle alanlara hasret kaldı. Özellikle pandemi döneminde herkes evlere tıkıldı.



Leman Tanyol: Burayı halk kullanmalı

Burası çocukluğumuzun geçtiği park. Buralıyız, bu parkı neden elimizden almaya çalışıyorlar anlayamıyorum. İnsanlar burayı oldukça yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Arkadaşlarımızla oturup hoş vakit geçiriyoruz bu alanda. Kafeteryadaki işlemler bitince de o alanı da halk güzel bir şekilde kullanmalı.



Nadide Özbayraktar: Burada toplanıp sohbet ediyoruz

Burayı çok seviyorum. Fatma Kaplan Hürriyet’i çok seviyorum. Burada biz kendimize geliyoruz, muhabbet ediyoruz, arkadaş ediniyoruz. Lütfen burayı hiç kimse ellemesin. Rica ediyorum bu alanı elimizden almasınlar. Ne güzel toplanıp, muhabbet ediyoruz.



Şahika Tezcan: Burası Gülümse Kafe olmalı

Burasının İzmit Belediyesi tarafından işletilmesi çok güzel oldu. Fatma Kaplan Hürriyet Yahya Kaptan’daki Gülümse Kafe gibi bir hizmeti burada da hayata geçirmek istiyor. Burası inanıyorum ki önümüzdeki günlerde çok güzel olacak. İnsanların şehir içinde gidecekleri, oturabilecekleri bir yerleri olsun. Burası Gülümse Kafe olursa daha da güzel olacak.



Selma Sarıöz: Eşitlik ve adalet olmalı

Ben bir vatandaş olarak bu yapılanı fevkalade kınıyorum. Olmaması gereken bir durum. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Birilerini bir yere getiriyorsak bizler getiriyoruz. O onu yaptı, şu şunu yaptı gibi şeyler asla olmamalı. Ayrım yapılmamalı, eşitlik ve adalet olmalı. Fatma Kaplan Hürriyet bir adalet insanıdır o yüzden her zaman yanındayım. Başkanımızı kutluyorum.