08 Tem 2022 - 20:30- Ekonomi G: 08 Tem 2022 - 14:07

Bu bayram baklavanın yanına yaklaşılmıyor!   

Şeker ve una gelen zamlar sonrası bir porsiyon cevizli baklavanın fiyatı 50 lira çıkarken bir dilim baklavanın fiyatı da 12.5 liraya yükseldi.  Cevizli baklavanın kilosu 230 liraya ulaştı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Bu bayram baklavanın yanına yaklaşılmıyor!    mask
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Şekere yüzde 67 oranında zam yapılması pastaneci, lokumcu ve tatlıcı esnafını da vurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları'nda 550 liraya alınan bir çuval şekerin fiyatının 757'ye yükseldi. Toptancılarda ise rakamın 1300 liraya kadar ulaştı. Üst üste gelen zamlar ev ve bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi, baklavaya da büyük darbe vurdu. Baklavanın kilosu 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkabiliyor. 4 tane bulunan bir porsiyonun fiyatı ise 50 TL'den başlıyor ve tanesi 12.5 liraya denk geliyor. 

“HERKES SON LİMİTİNİ KULLANIYOR”

Yaşanan bu zamların esnafı zor duruma soktuğunu ifade eden Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, bayram için ekstra bir zam yapmadıklarını söyledi. Bayram için esnafın stoklarını kullanacağını ifade ede Fatih Aysel, bayramdan sonra zam yapılabileceğini ifade etti.  Aysel konuşmasında, “Zam durumu ürünlerimize yansıyacaktır. Şu anlık bir zam artışı yok. Esnafımız stoklarındaki şekerlerden kullanıyor. Fiyat cetveline yansıyacak bir durum yok. Bayram sonrasında fiyatlarda değişim olacak. Esnafa kendi içinde süpvanse etmeye çalışıyor. Herkes son limitlerini kullanıyor.

“FİYATTA DEĞİŞİKLİK YAPMADIK”

Sadece şekerde değil un fiyatlarında da çok büyük dalgalanmalar oldu. Küçük fiyat değişiklikleri illa ki olmuştur. Esnaf kendi fiyatlarında küçük değişimler yapmıştır. Ancak oda olarak taban fiyatta bir değişiklik yapmadık. Çok fahiş satışlar da bulunmuyor. Bizim geleneklerimizde bir şekilde bayramda baklava yapmak var. Evde yapanlara şeker sıkıntısı etkilemez ama şekeri toptancıdan alan esnafı etkiler. İster istemez pasta ve tatlı fiyatları da yukarı çıkacaktır” dedi.

 

ORTAMALA TATLI FİYATLAR

Cevizli Baklava                 KG 230 TL

Fıstıklı Baklava                 KG 310 TL

Soğuk Baklava                  KG 250 TL

Tel Kadayıf (Cevizli)         KG 150 TL

Tel Kadayıf (Fıstık)           KG 260 TL

Fıstıklı Şöbiyet                   KG 396 TL

Ev Baklavası                      KG 269 TL

Fıstıklı Havuç Dilim         KG 374 TL

Ekmek Kadayıf                 KG 90 TL

Sütlü Nuriye                      KG 242 TL

Tulumba                            KG 50 TL

# bir, başkanı

08 Tem 2022 - 20:30 - Ekonomi

Muhabir  Serhat Güneş

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