Öğrencilerin futbol aşkı bambaşka

Derince Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası'nda yaşanan heyecana Başkan Aygün de ortak oldu. Derince Müftülüğü’nün ilçe genelinde açtığı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, kendileri için düzenlenen futbol turnuvasında boy gösteriyor. Derince Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde gerçekleşen turnuvaya ilçede eğitim verilen 18 kurs merkezi katılıyor. Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmaları takip eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün gençliğe yönelik tesisleri hizmete sunmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan turnuva 15 Temmuz günü oynanacak final karşılaşmaları ve düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.