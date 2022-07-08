Geride bıraktığımız sezon 2. Amatör Lig’de 14 maçın tamamını kazanan Eşmespor adını rahat bir şekilde 1. Amatör Lig’e yazdırmıştı. Kartepe temsilcisi çok ara vermeden yeni sezon kadro oluşumuna da başladı ve ilk etapta 5 futbolcu ile söz kesti. Ligin bilinen stoperlerinden Eyüp Kılıç, deneyimli sol bek Kadir Kalaycı, dinamik orta saha oyuncusu Berkcan Bayar, dikkat çeken kalecilerden Deniz Karaman ile golcü futbolcu Coşkun Kılıç yeni sezonda Eşmespor için ter dökecek. Takımın tüm bölgeler için takviyeleri devam edecek.
Eşmespor’dan 5 transfer birden
Geride bıraktığımız sezon 2. Amatör Lig’de 14 maçın tamamını kazanan Eşmespor adını rahat bir şekilde 1. Amatör Lig’e yazdırmıştı. Kartepe temsilcis...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.