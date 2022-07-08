Başkan Aygün’den Çenedağspor’a Ziyaret  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların bir bir hizmete sunulduğu ilçede sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar atılıyor. Amatör spor kulüplerinin daima yanında olarak, destek veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Çenedağspor Kulübü’nü ziyaret etti. Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit’in de hazır bulunduğu programda Çenedağspor Kulübü Başkanı Kenan Yeşiltaş, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular ile bir araya gelen Başkan Aygün, “İlçemizi temsil eden kulüplerimizin her zaman yanındayız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, değer katan spor kulüplerimizin faaliyetlerini destekliyoruz” dedi.