Tesis üzerine tesis  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çocuklara armağanı olan yeni spor alanları projesi kapsamında İbni Sina Parkı’na inşa edilen tesisler kullanıma açıldı. İlk etapta ilçenin 5 ayrı noktasına spor alanları kazandıran Başkan Aygün, ikinci etapta 11 ayrı tesis daha inşa ederek 16 yeni halı sahayı Derincelilerin hizmetine sunmuştu. Yapımı tamamlanan sahaların bir bir kullanıma açıldığı Derince’de son olarak İbni Sina Mahallesi, Zorlu Sokak’ta yer alan İbni Sina Parkı futbol sahası da düzenlenen törenle çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.

PROTOKOL DE KATILDI

Futbol sahasının açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra AK Parti Derince İçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Morgül, Kenan Yalçın, Yasin Kayı, Kurtuluş Aytekin, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, İbni Sina Mahalle Muhtarı Ömer Karadeniz, teşkilat yöneticileri ve bölge sakinleri katıldı. Açılış dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara futbol topu dağıtan Başkan Aygün, “Çocuklarımıza mahallelerinde güven içerisinde spor yapmaları için yeni alanlar inşa ediyoruz. Bu anlayışla hizmete sunduğumuz spor alanlarının bir yenisini daha Kurban Bayramı öncesi çocuklarımızın kullanıma sunduk” dedi.