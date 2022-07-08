Yeni bir kulübümüz daha oldu

Tüm branşlarda yaklaşık 600’e yakın kulüp bulunan Kocaeli’de yeni bir kulüp daha faaliyetlerine başlıyor. Körfez ilçe merkezli Kocaeli Olimpik Spor Kulübü futbol adına hizmet verecek ve ilk yıllarında alt yapıya hizmet verip geleceğin futbolcularını yetiştirecek. Kocaelispor’un eski futbolcularından Emre Korkmaz’ın kurulmasında öncü olduğu kulübün başarılı işlere imza atacağı düşünülüyor.