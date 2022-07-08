Gölcükspor 3 futbolcuyu duyurdu… Sırada 3 isim daha var!

Bu sezon tarihinde 2. kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Gölcükspor işi şansa bırakmak istemiyor. Bu bağlamda kaliteli isimleri bünyesine katan kırmızı siyahlılar 3 futbolcu ile daha anlaşma sağladı.

OKTAY POP, SERBAY YAĞIZ, AKIN KARAASLAN

Gölcük ekibi geçtiğimiz sezon Muş 1984 kulübünde forma giyen kanat forvet Serbay Yağız, Karadeniz Ereğli Belediyespor da forma giyen tecrübeli stoper Akın Karaaslan ve Kocaelispor’un eski orta saha oyuncularından, geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor'un takım kaptanlığını yapan orta saha oyuncusu Oktay Pop'u renklerine bağladı.

SERGEN ŞENŞES, YASİR AKAR VE YASER

Daha önce duyurduğumuz bu isimlerin yanı sıra Gölcükspor’un 3 futbolcuyu daha resmi olarak duyurması bekleniyor. Geçen sezonu Büyükçekmece Tepecik ve Mazıdağı Fosfat’ta geçiren sol kanat oyuncusu Yasir Akan, son sezonu Yunus Emre Belediye ve Bolvadin Belediyespor’da geçiren kanat forvet Sergen Şenses ve ilimizde Derincespor AŞ’de forma giyen genç sağ bek Yaser açıklanacak olan isimler olacak.