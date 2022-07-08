İşte yine Kocaeli Taraftar farkı

İlk kez gazetemizde duyurduğumuz gol makinesi Okan Eken transferi gerçekleşti. Yeşil siyahlılar geçtiğimiz sezon Manisa futbol Kulübü'nde forma giyen golcü futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı

GOLLER GELİYOR

Manisa FK forması altında geçen yıl 1.Lig’de de fırtına gibi esen Okan Eken’i ilk kez gazetemiz duyurmuştu. Bu transfer gerçekleşti ve farkımız yine ortaya çıktı. Okan Eken 2 yıllık anlaşma sağladı.

BENHUR RİZE’DE

Bu arada dün transferde hareketli saatler yaşandı. Benhur Keser’in Çaykur Rizespor’a transferini de ilk kez bizim gazetemiz yazmıştı, bu transfer de gerçekleşti. Böylece Benhur yuvadan uçtu. Yönetim açıklamada bulunarak “Benhur Keser’e, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

BEŞİKTAŞ’IN İZMİTLİSİ ALPAY, BONSERVİSİYLE KOCAELİSPOR’DA

Bu arada Kocaelispor ile Beşiktaş A. Ş. arasında profesyonel futbolcu Alpay Çelebi’nin nihai transferi hususunda mutabakata varıldığı açıklandı. Kulüp, Alpay Çelebi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Alpay Çelebi'nin transferi karşılığında Beşiktaş A. Ş.'ye transfer bedeli ödenmeyecek, sonraki transfer bedelinden %30 pay verilecek.