Başkan Büyükakın: %30 zam size helal olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir çalışanları ile bayramlaştı. Bayram öncesi yapılan zam ile büyük mutluluk yaşayan personel, Kongre Merkezinde düzenlenen Büyükşehir ailesinin bayramlaşma programına yoğun ilgi gösterdi. Başkan Büyükakın’ı alkışlar ve tezahüratlarla karşılayan personel ‘’Büyük başkan tezahüratları’’ ile mutluluğunu dile getirdi. Büyükşehir çalışanlarının yaktığı meşaleler, çalan davul zurnalar eşliğinde Kongre Merkezine giren ve bayramlaşma programında personele seslenen Başkan Büyükakın, “Sizlerle Kurban Bayramı için burada buluşmak ve bir arada olmak çok mutluluk verici. Bayram öncesi yaptığımız %30’luk zam ananızın ak sütü gibi hepinize helal olsun. Elimizden geldiğince yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ BİR ARAYA GELDİ

Bayramlaşma programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, daire başkanları, şube müdürleri, iştiraklerin genel müdürleri ve personel katıldı. Büyükşehir olarak ‘büyük bir aile’ olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

‘’GÖZLERİNİZDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR”

Başkan Büyükakın sözlerine, “Sizlerle bayram için burada buluşmak ve bir arada olmak bizim için çok keyif verici sizlerin yüzlerinizdeki bu mutluluk ifadesi bana en büyük bayram hediyesi” diyerek başladı. Başkan Büyükakın, “Şehr-i emaneti, şehr-i emini, belediyeciliğin kavramı bunun üzerinde gelişiyor benim gözümde. Biz belediye başkanı olurken halkımıza hizmet etmek için göreve geldik. Tek başına hiçbir başkanın işi başarma şansı yoktur. Ekibi çalışan başkan başarılıdır. Burada bir başarı tablosu varsa bu sizin imzanız. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘’BELEDİYECİLİK BİR EMANET İŞİDİR’’

‘’Belediyecilik bir emanet işidir’’ diyen Başkan Büyükakın, “Bu emaneti devralanlardan bazıları bu işin emanet olduğunu, hizmet için burada olduğunu unutuyor. Millete efendi olmaya kalkıyorlar, milletten gelen bir eleştiriye kızarak karşılık veriyorlar oysa hiçbirimizin buna hakkı yok. Biz bir emanet devraldık, millete hizmet üretmeye çalışıyoruz. Sizler olmasanız bunu yapamayız. Bunun için emeğinizi karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

‘’BİR TANE YETİM AÇ KALMASIN’’

Başkan Büyükakın, “Helal kazanmak önemli, çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkmaması gerektiğini düşünerek çalışmak önemli. Aldığının hakkını vererek helal kazanma düşüncesi ile çalışılması gerekiyor. Benim gecem gündüzüm yok bende yoruluyorum ama bu işin olması gerekiyorsa, olması gerektiği gibi yapılmalı” dedi. Başkan Büyükakın, “Bir yetim gelse sosyal hizmetlerde biri de onu azarlasa onun vebali bize geçiyor. Onun için diyoruz ki bir tane yetim aç kalmayacak. Belediyenin en önemli işi bu, bir tane köprü yol yapılmasa da olur. Bırakın eksik olsun ama yetim aç kalmasın. Ben istediğim kadar bu kentten bir yetim aç kalmayacak diyeyim siz ilgilenmezseniz olmaz. İşin aslına indiğimiz de ne kadar büyük bir vebal aldığımızı bilelim” dedi.

‘’HARCADIĞINIZIN DEVLET MALI OLDUĞUNU UNUTMAYIN’’

‘’Ben devletin malını ona buna ağalık yapmak için harcamam bu cimrilikse evet ben cimriyim’’ diyen Başkan Büyükakın, “Harcadığınızın devlet malı olduğunu, milletinin malı olduğunu unutmadan hareket edin. Son olarak Allah sizlere ailenizle nice bayramlar göstersin, istikametinizi bozmasın sevdiklerinizle bağımsızlığınızdan, özgürlüğünüzden, vatanınızdan ayrı düşürmesin, namerdin eline düşürmesin inşallah. Allah ağız tadıyla nice bayramlar göstersin. Hepinize teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Daha sonra Başkan Büyükakın, personelle tek tek bayramlaştı.