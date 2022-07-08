Kartepe Belediyesi arife günü mezarlıklarda çiçek dağıttı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kurban Bayramı arife günü mezarlıklarda çiçek dağıtımı gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirlerine Başkan Kocaman kendi elleriyle çiçek dikerken, Kartepelilere 58 bin çiçek dağıtımı yapıldı.

58 BİN ADET ÇİÇEK DAĞITIMI YAPILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bizim kültürümüzde; bayramlar sıla-i rahimdir, yaşayan büyüklerimizi evlerinde kaybettiklerimizi ise arife günü mezarlıklarda ziyaret ederiz ki, bayramı kaybettiğimiz sevdiklerimizle karşılayalım. İlçemiz genelindeki tüm mezarlıklarda kabir ziyareti yapan hemşehrilerimize toplamda 58 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı. Rabbim tüm şehitlerimize tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah” açıklamasında bulundu.