İGSAŞ ailesi kahvaltıda buluştu

Köklü tarihi boyunca Türk tarımına ve sanayisine katma değer sağlayan İGSAŞ, en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarını, yoğun iş temposundan bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve şirket içi iletişimi ve birlikteliği kuvvetlendirmek adına, farklı periyotlarda gerçekleştirdiği etkinlikler zincirine yeni bir halka daha ekledi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Geleneksel hale gelen bayramlaşma törenleriyle çalışanlarına 7 Haziran Perşembe günü Kocaeli, Kütahya ve Antalya fabrikalarında eş zamanlı olarak kahvaltı etkinliği organize etti. Büyük bir aile olmanın verdiği mutlulukla, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı buluşmada, erken bayram kutlaması yapıldı. Kahvaltı organizasyonuna çalışanların yanı sıra şirketin üst düzey yöneticileri de katılım sağladı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Etkinlikte konuyla ilgili konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak çalışanlarımıza yönelik organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu etkinliklerimiz bizim için çok kıymetli. Bu tarz organizasyonları şirket içi kaynaştırılması, tanıştırılması, motive edilmesi amacıyla gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı da buluşmamıza vesile oldu. Tüm İGSAŞ ailesinin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerini kullandı.