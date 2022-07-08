İGSAŞ ailesi kahvaltıda buluştu

Köklü tarihi boyunca Türk tarımına ve sanayisine katma değer sağlayan İGSAŞ, en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarını, yoğun iş temposundan bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve şirket içi iletişimi ve birlikteliği kuvvetlendirmek adına, farklı periyotlarda gerçekleştirdiği etkinlikler zincirine yeni bir halka daha ekledi.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
Geleneksel hale gelen bayramlaşma törenleriyle çalışanlarına 7 Haziran Perşembe günü Kocaeli, Kütahya ve Antalya fabrikalarında eş zamanlı olarak kahvaltı etkinliği organize etti. Büyük bir aile olmanın verdiği mutlulukla, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı buluşmada, erken bayram kutlaması yapıldı. Kahvaltı organizasyonuna çalışanların yanı sıra şirketin üst düzey yöneticileri de katılım sağladı.
"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Etkinlikte konuyla ilgili konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak çalışanlarımıza yönelik organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu etkinliklerimiz bizim için çok kıymetli. Bu tarz organizasyonları şirket içi kaynaştırılması, tanıştırılması, motive edilmesi amacıyla gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı da buluşmamıza vesile oldu. Tüm İGSAŞ ailesinin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.