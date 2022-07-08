Kocaeli TEM Otoyolu’nda bayram öncesi trafik akıcı

Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil dolayısıyla vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kocaeli TEM Otoyolu’nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bayram dolayısıyla tüm önlemlerini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otoyol boyunca kontrollerini sürdürüyor.