08 Tem 2022 - 15:24- Gündem G: 08 Tem 2022 - 15:25

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

 Kocaeli Valiliği Kurban Bayramı öncesi, kent protokolü ile birlikte şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehit aileleri ve gazilerinde bulunduğu ziyaret programında hüzünlü anlar yaşandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi mask
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Kocaeli Valiliği Kurban Bayramı dolayısıyla bugün İzmit Bağçeşme Şehitliği'nde bir anma programı düzenledi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, il Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Serkan Aksoy AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Müftüsü Sinan Cihan, şehit ve gazi yakınları katıldı. Vali Yavuz şehit ailesi yakınları ve gazilerle teker teker bayramlaştıktan sonra yaptığı şehit mezarlıklarına protokol ile birlikte kırmızı gül bıraktı. Ardından Kuran'ı-Kerim tilaveti ve duaların edilmesi ile program sona erdi.

Yetim ve öksüzler bize emanet edilmiş

Vali Seddar Yavuz şehitlik ziyareti sonrasında yaptığı konuşmada, “Kurban Yardımlaşma Dayanışma ve kurban ibadetiyle Allah'a yaklaşma olarak kabul ettiğimiz en önemli yardımlaşma bayramlarından biri. Özellikle Cumhurbaşkanımızın tahsis ettiği ödeneklerle ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaklaşık 10 bin ailemize yardımları eriştirdik. Bunun dışında özellikle yetim ve öksüzler bize emanet edilmiş. Onların da bayram sevincine katılmaları bakımından bin üzerinde evladımız istedikleri tercihlerine göre alışveriş yapabilmeleri için alışveriş kartları nakdi yardımlar kendilerine ulaştırarak onlar da bayram sevincinden istifade edecekler” dedi.

Bayram tedbirlerimizi aldık

Yavuz, “Diğer taraftan ekonomik durumu iyi olan kardeşlerimizin sokağında mahallesinde bulunan ekonomik yoksunluk içinde bulunan kardeşlerimize yardım etmesi de elbette Kurban Bayramının ruhuna uygun olan davranışlar. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin huzurundaydık. Rabbim hepimizi şehitlerimize layık eylesin. 9 günlük tatil vesilesiyle vatandaşlar memleketlerine yola çıktı. Sevinç günleri hüzün günlerine dönüşmesin. Trafik kurallarına uyalım. Hız yapmayalım, uykusuz yola çıkmayalım. Tüm aldığımız tedbirlere rağmen can kayıpları oluyor. Trafik güvenliği başta olmak üzere bayramın huzur içinde geçmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlar tedbirini aldılar” dedi.

Birçok etkinlikte bulunacağız

Son olarak Yavuz, “Alınan tedbirlere uyulmasını önemle tavsiye ediyorum. Kurban kesim yerlerinde kesilmesi kurbanın kullanılamayacak kısımlarının uygun koşullarda saklanması önemli. Tüm vatandaşlardan bu kurallara uygun hareket etmelerini istirham ediyorum. Yine toplumun dezavantajlı kesimleri eşim ve kaymakamlar tarafından yine ziyaret edilecek. Birçok etkinlikte bulunacağız. Çocuklarla buluşmaya devam edeceğiz. Bayram bizim için tatil olmaktan çok bayram süresince bize ihtiyacı olan tüm kesimlerle bir arada olacağız” şeklinde konuştu. 

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08 Tem 2022 - 15:24 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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