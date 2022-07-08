Akaryakıt ürünleri bu gece yeniden zamlanacak!

Akaryakıt ürünlerinden gazyağının litre fiyatında, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 91 kuruş artış gösterecek. Fuel oilin fiyatı 61 kuruş zamlanırken ; kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 73 kuruş artış gösterecek. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı da 59 kuruş zamlandı.
Bu gece yarısından itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda gazyağının fiyatı 23,85 TL/lt; fuel oilin fiyatı 15,98 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 19,59 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 12,63 TL/lt olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.