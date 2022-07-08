Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Olay, Karamürsel ilçesi, Kayacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen 2 daire kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.