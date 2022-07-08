08 Tem 2022 - 17:18- Asayiş G: 08 Tem 2022 - 17:19

Binlerce lira verip aldığı ATV’ye daha hiç binemedi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 60 bin lira vererek sıfır aldığı ATV motorun ayıplı çıkmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. Motora yapıştırdığı yazılı kağıtlarla durumu protesto eden Enes Tozlu, "60 bin lira peşin para verdim ama hala binemedim. Sıfır motorun bu şekilde çıkması bizi gerçekten üzdü" dedi.
Binlerce lira verip aldığı ATV’ye daha hiç binemedi mask
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Yerel bir gazetede haber müdürlüğü yapan Enes Tozlu, haberlere daha rahat gidebilmek için Kuba marka ATV motor satın aldı. Motora 60 bin lira peşin para veren Tozlu, aracının çalışmadığını fark etti. Bu durum üzerine motorunu servise götüren Tozlu, sıfır aldığı aracın ateşleme beyninin olmadığını öğrendi. Aldığı günden beri aracı servislerde bekleyen Tozlu, henüz motoruna binemedi.

"Motorun içinden ateşleme beyni çıkmadı"

ATV’yi Darıca’daki bir bayiden aldığını söyleyen Enes Tozlu, "Teslim almaya gittiğimizde motorun içinden ateşleme beyni çıkmadı. Sonrasında bayi de anlaşmalı olduğu motor servisine ATV motorumuzu gönderdi. Buradaki yetkili motor servisi de Gebze’de çıkma bir ateşleme beyni bularak getirip taktı. Daha sonrasında motoru teslim aldık, evimize götürdük. Sabah motor tekrar çalışmadı. Kontağı açtığımda elektrik gelmedi. Ustayı çağırdım, ustayı çağırmadan önce de fabrikayı aradım. ‘Bunun garantisi yok mu?’ dedim. Garantisinin olduğunu söyledi. ‘Garantisi olduğu halde motor servisi gelip yerinde nasıl bakmıyor?’ dediğimde, yerinde hizmet verdiklerini söylediler" dedi.

"60 bin lira peşin para verdim ama hala binemedim"

Mağduriyet yaşadığını kaydeden Tozlu, "İkinci el alsak daha iyiydi. Şu anda hala serviste, motor çalışmıyor. 3-4 günden beri serviste. Üstünde hiçbir orijinal parça yok. Fabrikadan orijinal parçalarını bekliyoruz. Motoru habere gitmek için aldım. Arabam da var ama trafikte bununla gidip gelmesi biraz daha kolay oluyor. Aldım ama aldığımdan beri kullanamadım. 3-4 gündür servisteyim. Hiç daha doğru düzgün binemedim. 60 bin lira peşin para verdim ama hala binemedim. Sıfır motorun bu şekilde çıkması bizi gerçekten üzdü" diye konuştu.

"Götürüp motoru yakacaktım"

Motorun etrafına kağıtlar yapıştırıp durumu protesto eden Tozlu, "İnsanlar görsün. Motorun kasasının güzelliğine aldanıp almasınlar. Çünkü içindeki mekanik parça yok, eksik. Başka birinin de başına gelebilir. Bu şekilde kimse mağdur olmasın diye göstermek istedik. İnsanların dikkatini çekiyor, herkes soruyor. Az önce birisi ‘Geçmiş olsun’ dedi. İnsanlar da bilgilendirdiğimiz için bize teşekkür ediyor. Çözüm bulunmasını istiyorum. Başka elimizden gelen hiçbir şey yok. Ayıplı bir mal. Orijinal parçalarını temin edip, sağlam bir şekilde teslim etsinler. Ya da bana sıfırını göndersinler. Gerçekten götürüp motoru yakacaktım. O kadar para verip hizmet alamadıktan sonra gerek yok. Bu motoru servislerde beklemek için almadık. Çok üzüldük, mağdur olduk. Ben artık yetkililere sesleniyorum, bu motora bir çözüm bulunsun" şeklinde konuştu.
# bir, Darıca

08 Tem 2022 - 17:18 İHA Kocaeli- Asayiş

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