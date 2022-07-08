08 Tem 2022 - 20:38- Asayiş G: 08 Tem 2022 - 20:39

Eski kiracısını öldürmüştü, hakkında iddianame hazırlandı

Kocaeli’de eski kiracısını av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık, "Salih benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkardı. Bunun üzerine bir anlık öfkeyle hareket ettim ve kendimi kaybettim" dedi.
Eski kiracısını öldürmüştü, hakkında iddianame hazırlandı mask
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Olay, 13 Eylül 2021 tarihinde Derince  Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı apartmanda yaşayan Salih Çelik (57), evinin bahçesinde bir komşusunun saçlarını tıraş ederken yan tarafta bulunan binadaki eski ev sahibi M.A. av tüfeği ile yanına geldi. M.A., tüfekle Salih Çelik’e iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kendimi kaybettim"

Sanık M.A. hakkında ’Kasten Öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık M.A. (51), "Salih benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkardı. Bunun üzerine bir anlık öfkeyle hareket ettim ve kendimi kaybettim. Ruhsatlı tüfeğimi alarak Salih’i korkutmak amacıyla belinden aşağıya doğru iki el ateş ettim. Salih kaçmaya çalışırken fişeklerden biri sırtına denk geldi. Salih’in öldüğünü zannederek olay yerini terk ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Olayı tasarlamadım, pişmanım. Eve giderek polislere not yazdım ve teslim oldum. Notumda Salih’in benim ile N. isimli bir kadın arasında bir ilişki varmış gibi davrandığını, imalı bir şekilde N’ye gülerek kısık sesle küfür ettiğini duydum. Buna sinirlendim ve ezildim, olay bu şekilde meydana geldi" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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08 Tem 2022 - 20:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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