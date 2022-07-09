Hasta Nakil Bayramda da yanınızda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Hasta Nakil Ambulans birimi vatandaşın her durumda ve her daim yanında olduğu gibi bayramlarda da görev başında hizmete devam ediyor. Ocak ayından itibaren bu güne kadar 24 bin kişiden fazla vatandaşa hizmet veren Hasta Nakil Ambulans Birimi yaklaşan Kurban Bayramı’nda da vatandaşlarımız için 7/24 görevde başında.
AMBULANSLAR 7/24 GÖREVDE
Birlik ve beraberliğin pekiştiği Kurban Bayramı’nda da vatandaşın olası bir sağlık problemi yaşaması halinde kendilerini sağlık kuruluşlarına ulaştırmak için Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı tam donanımlı Hasta Nakil Ambulansları hazır bulunuyor. Kurban Bayramı tatilinde Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansları vatandaşların olası hastane nakillerinde 7/24 görev yapıyor.
24 BİN 360 KİŞİYE HİZMET
2022 yılı itibariyle son 7 ay içerisinde Hasta Nakil Hizmeti için il içinde taşınan hasta sayısı 23 bin 755 olurken il dışına 605 hasta nakil edildi. Trafik kazası, yerinde müdahale, sahiller gibi ek görevlendirmeler ile yedi ay süresince toplamda 24 bin 360 kişiye hizmet verildi.
İRTİBAT 153
Bayramda vatandaşlarımız için teyakkuzda olacak Hasta Nakil Ambulanslarına 153 numaralı merkezden kolayca ulaşılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.