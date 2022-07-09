Karatepe yine iddialı geliyor

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Lig takımlarından İzmit Gültepespor ile Süper Amatör Lig’e yükseldiler… Fazla beklemediler ve Karatepe Spor Kulübü ile de 2. Amatör Lig’de şampiyon olup adlarını 1. Amatör Lig’e yazdırdılar.

SÜPER 5’Lİ HAZIR

Süper 5’liden bahsediyoruz. Kanat forvet Emre Yılmaz, sağ bek İbrahim Ayar, merkez orta saha oyuncusu Oğuzhan Kaval ve stoperler Samet İrkit ile Furkan Karagöz yeni sezonda da Karatepespor Kulübü adına mücadele edecek. İddialı bir kadro ile yola devam edecek olan Kartepe ekibinde hedef Süper Amatör Lig’e yükselmek. Süper 5’li de hayli iddialı ve “1. Amatör Lig’de de misafir olacağız” diyerek rakiplerine bir bakıma gözdağı veriyor. Bir önceki sezonu oldukça verimli geçiren Karatepespor’da yönetim kurulu da hem mahalleyi hem de ilçeleri Kartepe’yi en iyi şekilde temsil etmek için sahadaki yerini alacaklarını belirtiyor.