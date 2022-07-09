Kocaeli’de vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

Kocaeli’de bayram namazı vesilesiyle camilerde yoğunluk yaşandı. Kentin simgelerinden Fevziye Cami, en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Namaza gelenlere lokum ikram edildi.
Kurban Bayramı’nın İslamiyet için öneminin çok farklı olduğuna değinen vatandaş Murat Yılmaz, “Kurban Bayramı, Allah’ın bize lütfettiği iki bayramdan birisi. Fakat Kurban Bayramı’nı Ramazan Bayramı’ndan ayıran en büyük özellik, Allah’a kulluğumuzu kurbanlarımızla göstermek. İnsanın kulluk şuuruyla yaptığı güzel bir ibadet. Bayramın kardeşlik içinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.