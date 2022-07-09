09 Tem 2022 - 11:25- Asayiş G: 09 Tem 2022 - 11:27

Kocaeli’de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Kocaeli’de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.
Kocaeli’de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı mask
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Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı.Kesim sırasında yaralanan Ramazan Dağ, "Ben kurbanın kafasını tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince de kolumu kaptırdım. Ciddi bir şeyim yok. 8 dikiş atıldı" şeklinde konuştu.

Elini kesen Hayrettin Usta ise "Elimi şeritle kestim. Kemik keserken oldu. Kestiğimiz hayvan büyükbaştı" dedi.

Hayvanın bir anlık hareketinin derisini sıyırdığını ifade eden Ömer Vural da, "Hayvanı boğazlarken bir anda döndü. Deriyi sıyırdı. Bıçakla kesme yok. Büyükbaş hayvandı, zapt etmek zor" ifadelerini kullandı.
# bir, ile

09 Tem 2022 - 11:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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