570 evin bayram temizliğini büyükşehir yaptı

Ekipler her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşın evini dip köşe temizledi. Kocaeli genelinde 25 ekip 92 personel ile 570 hanede bayram temizliği yapıldı. Yaşam destek hizmetleri sunulan hizmetlerde kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ve ihtiyaçları dikkate alındı.
Bakıma ihtiyacı olan bireyler kendi konfor alanları olan evlerinde bakım hizmeti alıyor ve her bireyin tedavisine uygun medikal malzeme desteği de sağlanıyor. Ayrıca ailede hasta bireye öz bakım verebilecek birey bulunması durumunda uzman hemşireler tarafından hasta refakatçi eğitimi de sunuluyor. Bireylerin talebi olmasa da sosyal inceleme görevlisi tarafından tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda diğer hizmetler de veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.