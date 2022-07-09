Kocaeli’de yollar bayrama hazırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramında yollarda bozuk ve deforme olmuş asfalt bırakmamak için hızla çalışan Yol Bakım Timi, kentin tüm noktalarında yolları bayrama hazırladı.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Büyükşehir, hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, oluşan sorunu giderdi. Yolda iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen deformasyonlara hızlı müdahale edilerek onarıldı. Yol Bakım Timi, 62 araç ve 99 personelle kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırarak yolları bayrama hazırladı.

YOL VE KALDIRIMLAR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kurulan Yol Bakım Timi; asfalt bakımı ve yama, yürüyüş yolları bakım ve onarımı, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.

ÇÖZÜM ODAKLI, PRATİK HIZLI MÜDAHALE

Ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek hızlı bir şekilde çözüm getiriliyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yapılarak, yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınarak ardından asfaltlanarak sorun gideriliyor.