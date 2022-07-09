Milyonların heyecanla beklediği EYT'de takvim netleşti!

Yıllardır beklenen memura ek gösterge düzenlemesinin Meclis'ten geçirilmesi ile birlikte hükûmet şimdi milyonlarca kişinin beklediği Eyt, kamudaki sözleşmeli personel, taşeron ve geçici işçilerle ilgili adım atmak için takvimini belirledi.
ÜÇ AYRI KOMİSYON KURULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, Eyt, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti. Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi. Eyt, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların durumları ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.
KADEMELİ OLARAK EMEKLİLİK HAKKI
Eyt ile ilgili alternatifli formüllerin ele alınacağı çalışmalar sırasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkisi gibi başlıklar dikkate alınarak bir taslak hazırlanacak. EYT'de kademeli bir geçişle bu maliyetin azaltılması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. EYT'ye takılanların 2023 başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.
KOMİSYON DEĞERLENDİRİP MECLİS'E SUNACAK
Ekim ayından itibaren hazırlanan taslaklar önce kabinenin gündemine getirilecek, ardından, çalışma hayatında uzman AK Partili milletvekillerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirip, teklif olarak Meclis'e sunulacak.
70 BİN TAŞERON ÇALIŞANLA İLGİLİ DÜZENLEME DE YOLDA
Türkiye gazetesinin haberine göre geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarılması, 70 bin taşeron çalışanın kadroya alınarak tayin hakkı verilmesi gibi düzenlemelerin de yıl sonuna kadar çıkarılması bekleniyor. 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemede de personele tercih hakkı getirileceği belirtiliyor. Yapılacak çalışma kapsamında, kamuda sözleşmeli personel çalıştırılması zorunlu alanların çerçevesi belirlenerek bunun dışındaki alanlarda sözleşmeli personel istihdamına son verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski Akpartili - bütün bunlar oy peşinde kemik aramak gibi bir şey hani eyt gündem de yok idi,ne oldu şimdi eyt bahseder oldunuz degişen ne oldu sadece sizin oylarınız azaldı demek neymiş oy için her şeyi yapabilirsiniz yeterki iktidarı kaybetmeyin sizde omurga yok.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.