Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’de kurban kesimleri başlarken kimi kurbanlıklar mezbahadan, kimisi de sahibinin elinden kaçtı. Gölcük ve İzmit ilçesinde kaçan 2 tosun, hem sahiplerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar üstlerine koşan tosundan korunmak için arabasına sığındı. Vatandaşların uzun uğraşları neticesinde kaçan kurbanlıklar yakalanarak mezbahaya götürüldü.