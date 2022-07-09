İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesaiye bayramlaşarak başladı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz ve sağlıklı bir çevre adına Kurban Bayramı’nın ilk gününde de mesai yapıyor. İzmit’in temiz bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürecek olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, mesaisine bayramlaşarak başladı.
ÖZMURAL, ÇALIŞANLARLA BAYRAMLAŞTI
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Temizlik İşleri Müdürlüğü Gültepe şantiyesine giderek bayram tatili boyunca görev yapacak olan personellerle bayramlaştı. Ünal Özmural, görevi başındaki tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.