İzmitliler bayram coşkusunu  Halk Bayramlaşması’nda yaşayacak

İzmitliler, Kurban Bayramı’nı Belsa Plaza önünde doyasıya kutlayacak. Yarın saat 14.00’te başlayacak etkinliklerde çocuk oyun atölyeleri, palyaço yüz boyama, akrobasi gösterileri, şekilli balon, pamuk şekeri, kostümlü masal kahramanları, balon şov ve patlamış mısır ikramı gibi birçok eğlence ve aktivite gerçekleştirilecek.
HÜRRİYET, İZMİTLİLERLE BAYRAMLAŞACAK
Halk Bayramlaşması ise saat 16.30’da Belsa Plaza önünde yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, program kapsamında kent halkıyla bayramlaşacak. Mobil ikram araçlarından 3 ayrı noktada limonata dağıtımı gerçekleştirilecek programda 18.30’da geleneksel kavurma pilav ikramı da yapılacak.
KENT ORKESTRASI SAHNE ALACAK
7’den 70’e herkesin Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacağı Halk Bayramlaşmasında kapanışı İzmit Kent Orkestrası yapacak. İzmit Kent Orkestrası akşam saat 19.30’da birbirinden hareketli parçalarla İzmitlilere müzik ziyafeti sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.