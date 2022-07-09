İzmitliler bayram coşkusunu  Halk Bayramlaşması’nda yaşayacak

İzmitliler, Kurban Bayramı’nı Belsa Plaza önünde doyasıya kutlayacak. Yarın saat 14.00’te başlayacak etkinliklerde çocuk oyun atölyeleri, palyaço yüz boyama, akrobasi gösterileri, şekilli balon, pamuk şekeri, kostümlü masal kahramanları, balon şov ve patlamış mısır ikramı gibi birçok eğlence ve aktivite gerçekleştirilecek.



HÜRRİYET, İZMİTLİLERLE BAYRAMLAŞACAK

Halk Bayramlaşması ise saat 16.30’da Belsa Plaza önünde yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, program kapsamında kent halkıyla bayramlaşacak. Mobil ikram araçlarından 3 ayrı noktada limonata dağıtımı gerçekleştirilecek programda 18.30’da geleneksel kavurma pilav ikramı da yapılacak.



KENT ORKESTRASI SAHNE ALACAK

7’den 70’e herkesin Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacağı Halk Bayramlaşmasında kapanışı İzmit Kent Orkestrası yapacak. İzmit Kent Orkestrası akşam saat 19.30’da birbirinden hareketli parçalarla İzmitlilere müzik ziyafeti sunacak.