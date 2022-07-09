Başkan Aygün’den Kent Bayramlaşması’na davet

Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şükürler olsun ki asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmuş olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, küskünlerin barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı`nda da dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirecek, bayram sevincini ve coşkusunu birbirimizle yürekten paylaşacağız. Bu vesileyle Kurban Bayramı’mızın ülkemize ve İslam coğrafyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızı bayramın ikinci günü saat 11.00’de Kent Meydanı’nda (Hava muhalefeti olması durumunda Yenikent Kültür Merkezi) gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine davet ediyorum."