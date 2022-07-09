09 Tem 2022 - 16:02- Spor G: 09 Tem 2022 - 16:03

Burak Süleyman’ın en zor günü

Kocaelispor’un eski kaptanlarından, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Sakaryaspor ile anlaşan Burak Süleyman'ın babası Mehmet Süleyman bir...

Erdem ÖVÜÇ
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Burak Süleyman’ın en zor günü mask
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Kocaelispor’un eski kaptanlarından, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Sakaryaspor ile anlaşan Burak Süleyman'ın babası Mehmet Süleyman bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Merhum Mehmet Süleyman'ın cenazesi Başiskele Yunus Emre Camii'nde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Başiskele Tepecik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

YALNIZ KALMADI

Oldukça zor anlar yaşayan, kardeşleri ile birlikte büyük bir acı yaşadığı net bir şekilde belli olan Burak Süleyman taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Kocaelispor Kulübü eski başkanlarından Bahri Yavuz, mevcut yönetimden Mehmet Yaşar, Veli Başkurt, çok sayıda eski futbolcu, Burak Süleyman’ın forma giydiği takımlardaki takım arkadaşları, antrenörler, spor insanları, merhumun çok sayıda dost ve akrabası cenazede yer aldı.

SAKARYASPOR KULÜBÜ’NDEN YOĞUN İLGİ

Sakaryaspor Kulübü’nden de Burak Süleyman’ın acı gününde ilgi yoğundu. Sakaryaspor Başkan yardımcısı Melih Dalkılıç, yöneticiler Kamil Üstün, Sezai Çetin, Cem Kapankaya, futbolculardan Onur Ramazan Toprak, Iğdırspor’a transfer olan, sezonu Sakaryaspor’da geçiren İzmitli futbolcu Mehmet Yıldızaç, Sakaryaspor kulüp görevlileri Osman Kaya, Muhammet Çarktan, Berker Beler, İsmail Erken, Mükerrem Hasbek ile Fatih Kızılaslan cenazeye katılarak Burak Süleyman'ın acısını paylaştı. Öte yandan Sakaryaspor Kulübü ve Badırmaspor Kulübü cenazeye çelenk gönderirken, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ile Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik de futbolcuyu telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

Kocaelispor’un eski kaptanları Hamza Mutlu, Murat Soner Başak, Kocaelispor’un eski futbolcuları Mehmet Öztonga, Mert Yavuz, Taha Bartu Bulut, Doğan Karakuş, Kemal Can Aydemir, Barış Civelek, iş insanlarından, Burak Süleyman’ın yakın arkadaşı Engin Kara, hastalığına rağmen cenazeye katılım gösteren Ali Okumuş (Bardakçı) ile çok sayıda Kocaelispor taraftarı Burak Süleyman’ın acısını paylaşanlar arasındaydı. Yıllar boyunca uzun yol şoförlüğü yapan Merhum Mehmet Süleyman, ev hanımı Ayşe Süleyman ile evliydi. 66 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Süleyman’ın, Burak ile birlikte Gülsüm, İlker, Veysel, Hasan, Naim ve Bünyamin isminde 7 evlat sahibiydi.
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09 Tem 2022 - 16:02 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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