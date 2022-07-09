09 Tem 2022 - 21:25- Asayiş G: 09 Tem 2022 - 21:26

Bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü

 Kandıra Bozburun Mahallesinde iki katlı evde meydana gelen göçükte ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Bayram ziyaretine giden ailenin evi çöktü mask
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Alınan bilgiye göre Kandıra Bozburun Mahallesinde Sezai Günay’a ait 2 katlı kargir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Ev sakinlerinin bayram ziyareti nedeniyle evde olmadıkları bir anda meydana gelen çökme sonucu ev kullanılmaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkılan evlerinin başına gelen Günay ailesi durumu görünce büyük üzüntü yaşarken jandarma ekipleri de enkazın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Enkazın üzerine branda kapatılırken, göçük altında kalan eşyaların çıkarılması için Pazar günü çalışma yapılacağı öğrenildi. Olay yerine giderek Günay ailesine “Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, aileye gerekli her türlü desteğin verileceğini bildirdi. Evde 3 kişi yaşadıklarını fakat bayram ziyareti için çocuklarıyla torunlarının geldiğini, akşam evde 15 kişi olmayı planladıklarını belirten Günay, evde kimsenin olmamasına şükrettiğini söyledi. Nuri AKÇAHARMAN
# bir, başkanı

09 Tem 2022 - 21:25 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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