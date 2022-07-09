09 Tem 2022 - 23:00- Gündem G: 10 Tem 2022 - 02:54

Meteoroloji saat verdi! Kocaeli ve 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli dahil 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlayarak vatandaşları sağanak yağışlara karşı tedbirli olması konusunda uyardı. Yağışların 10 Temmuz'da saat 00.00 ile 22.00 arasında etkili olması beklenirken AFAD, paylaşımlar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Meteoroloji saat verdi! Kocaeli ve 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporuna göre Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurdun kuzeybatısında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bursa ve Balıkesir için turuncu kodlu uyarı yapan Meteoroloji; Çanakkale, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak için ise sarı kodlu uyarı yayınlandı.

SEL VE SU BASKINLARI UYARISI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "10.07.2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri) , İç Anadolu'nun kuzeybatısı ( Ankara, Eskişehir ve Çankırı) , Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı. Yağışların 10 Temmuz saat 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

AFAD: OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN


AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedildi.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 21 ilde beklenen hava durumu şöyle:

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Afyon çevreleri ile bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in kuzeyinde, gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde, yarın bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale: Çanakkale'de hava sıcaklığının en yüksek 30 en düşük ise 21 derece olması beklenirken Yenice, Çan ve Biga ilçelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Çorum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sakarya: En yüksek sıcaklığın 26 en düşük sıcaklığın ise 23 derece olması beklenen kentin tamamında 10 Temmuz Pazar günü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yalova: Sıcaklıkların 24 ile 20 derece olması bekleniyor. Kentin tüm ilçelerinde ise 10 Temmuz Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebilir.

Düzce: Hava sıcaklıkları 26 derece 20 derece arasında olacak. 10 Temmuz'da kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken yağışların 14 Temmuz Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bilecik: Kente 23 ile 17 derece arasında hava sıcaklıkları beklenirken 10 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar bayram boyunca devam edecek.

Bursa: Bursa'da hava sıcaklıkları 26 ile 18 derece arasında olacak. 10 Temmuz'da kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor ve yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Çankırı: Çankırı'da en yüksek hava sıcaklığı 29, en düşük hava sıcaklığı 18 derece. 10 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kentte yağışların hafta pazartesi günü son bulacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kütahya: Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında. Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bartın: Hava sıcaklığı 26 ile 18 derece arasında. Kentte 10 Temmuz Pazar gününden 14 Temmuz'a kadar sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Karabük: Kentte hava sıcaklığının 26 ile 18 derece arasında olacağı bekleniyor. 10 Temmuz Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kentte yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

# ile

09 Tem 2022 - 23:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.220.211 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Meteoroloji saat verdi! Kocaeli ve 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı mask
Meteoroloji saat verdi! Kocaeli ve 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü mask
Kurbanlıkların kanı derelere aktı, suyun rengi kırmızıya döndü
Bir ilçenin yıllar süren çilesi sona erdi mask
Bir ilçenin yıllar süren çilesi sona erdi
Başkan Aygün’den Kent Bayramlaşması’na davet mask
Başkan Aygün’den Kent Bayramlaşması’na davet
İzmitliler bayram coşkusunu  Halk Bayramlaşması’nda yaşayacak mask
İzmitliler bayram coşkusunu  Halk Bayramlaşması’nda yaşayacak
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesaiye bayramlaşarak başladı mask
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mesaiye bayramlaşarak başladı
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL