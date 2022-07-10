Ahmet Aslan’a önemli görev

Derince ilçesinde ve Kocaeli’de çok geniş bir kesim tarafından sevilen teknik direktörlerinden Ahmet Aslan, Belediye Derincespor’un futbol okulu koordinatörlüğüne getirildi.

YILLARIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Derince Belediyespor ve Hereke Yıldızspor’un unutulmaz stoperlerinden “Büyük Kaptan” olarak bilinen Ahmet Aslan, Belediye Derincespor’un futbol okulu koordinatörü oldu. 1962 doğumlu deneyimli teknik adam teknik direktörlük kariyerinde Derince Belediyespor’u 9 yıl boyunca çalıştırmış ve sarı lacivertli kulübü 5 kez terfilere götürmeyi başarmıştı.

FUTBOL OKULUNUN GELECEĞİ EMİN ELLERDE

15 Temmuz şehidimiz Serdar Gökbayrak’ın ablasının eşi Fikriye Aslan’ın da eşi olan Ahmet Aslan bundan sonraki süreçte bilgi birikimini Derince’nin çocuklarına aktaracak. Derince Stadı’nın sevilen personeli, eski futbolcu Semih Aslan’ın da babası olan Ahmet Aslan, Derince Stadı karşısındaki Derince Belediyesi Yenikent Çim Halı Tesisleri’nde 7-12 yaş arasındaki futbolcuların gelişimini işinin ehli futbol okulu antrenörleri ile birlikte takip edecek.