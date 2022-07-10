Derince’de futbolcular bir bir elden gidiyor

3. Lig 1. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da kaosun devam etmesi üzerine futbolcular bir bir takımdan ayrılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Mesut Can Tunalı ve Melih İnan gibi isimler veda etmişti. Geçtiğimiz günlerde de başarılı stoperi Berkay Çalık ile tüm liglerin en az gol yiyen kalecilerinden, Keçiörengücü’nün kiralık kalecisi Taha Ayan, 52 Orduspor’un yolunu tuttu. Hemen hemen tüm futbolculara teklifler gelirken, geçtiğimiz sezondan alacakları bulunan bir birinden kaliteli ayaklar da elden çıkabilir. Sarı lacivertli kulübün kısa ve orta vadede nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.