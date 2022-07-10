Bayram günü kardeş cinayeti

Alınan bilgiye göre İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesinde ikamet eden Y.A. ile ağabeyi Tuncay Ataman, aralarındaki husumet nedeniyle sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. av tüfeği ile ağabeyi Tuncay Ataman'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Tuncay Ataman İzmit'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ataman, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.