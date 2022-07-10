Başkan Büyükakın, engelli gencin yol isteğini yerine getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolun bozuk olması nedeniyle akülü tekerlekli aracıyla dolaşamayan spina bifida hastası 17 yaşındaki engelli Aslıhan Efe için İzmit ilçesi Durhasan Mahallesi’ndeki evinin bahçesine kilitli parke taşı döşedi. İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkiinde yaşayan İbrahim ve Nurcan Efe’nin iki kızından biri olan spina bifida hastası 17 yaşındaki engelli Aslıhan Efe, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çiftçi Şenliği’nde kendisiyle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan, akülü aracıyla dolaşmakta zorlandığı evinin bahçesindeki bozuk yolun yapılmasını istedi.

EKİPLER, ASLIHAN İÇİN SEFERBER OLDU

Başkan Büyükakın, Aslıhan’ın talebini kırmayarak, yolun yapılması için Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü A Takımı ekipleri, söz konusu yolda keşif yaptı. Daha sonra hummalı çalışma sonucu ekipler, temizledikleri toprak yola kilitli parke taşı ve bordür döşeyerek, Aslıhan’ın tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla dolaşabilmesini sağladı. Evinin önüne kadar parkeyle kaplanan yolu gören Efe, çalışmanın bayram öncesinde tamamlanmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.

“YENİ YOLDA ARTIK RAHATÇA GEZEBİLECEĞİM”

Namık Kemal Anadolu Lisesine kayıtlı olan ve milli eğitim müdürlüğünce öğretmen gönderilerek evde eğitim alan 11. sınıf öğrencisi Aslıhan Efe, yolun toprak ve bozuk olması nedeniyle evinin bahçesinde dolaşmakta zorluk çektiğini söyledi. Özellikle yağışlı havalarda dışarıya hiç çıkamadığını belirten Efe, evde oturmaktan çok sıkıldığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan yolun yapılmasını istediğini dile getirdi.

ASLIHAN: “ÇOK MUTLU OLDUM”

Başkanın kendisini kırmayarak yolu yaptırdığını ve şimdi akülü aracıyla gezip rahat bir şekilde dolaşabileceğini anlatan Aslıhan Efe, duyduğu sevinci dile getirerek, “Çok mutlu oldum. Yeni yolda artık rahatça gezebileceğim. Başkanımıza teşekkür ediyorum ve bayramını kutluyorum” dedi. Akülü aracıyla yeni yapılan yolda gezinirken mutluluğu yüzüne yansıyan Aslıhan Efe, Başkan Büyükakın’ı bahçesine çay içmeye davet etti.

“BİZİM İÇİN GÜZEL BİR BAYRAM HEDİYESİ OLDU”

Anne Nurcan Efe ise kızının doğuştan spina bifida hastası olduğunu ve beyninde biriken sıvının tahliye edilmesi için şant cihazı yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca skolyoz hastalığı nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren kızının, kronik böbrek rahatsızlığının da bulunduğunu ve sürekli tedavi uygulandığını aktaran Efe, şöyle konuştu; “Kızım, engelinden dolayı akülü tekerlekli araca bağımlı olarak yaşıyor. Konuşmakta güçlük çekiyor. Evimizin bahçesindeki toprak yol bozuk olduğu için dışarıya çıkamıyordu. Yağmur yağdığında, kapının önüne kadar çamur oluyordu. Aslıhan içeride çok çabuk sıkılıyor ve hep dışarda olmak, dolaşmak istiyordu. Zaten pandemide evden hiç çıkamadı. Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi kırmadı. Yolu yaptırdı. Kendisine hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum. Kızım, bu bayram daha bir güzel gezecek. Bizim için güzel bir Kurban Bayramı hediyesi oldu yolun yapılması.”

“BAŞKANIMIZA, DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Doğduğundan beri hastalığıyla mücadelesinde sürekli Aslıhan’ın yanında olan ve kendisine destek veren halası Neslihan Efe de yeğeninin hayata tutunabilmesi için hep birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Köyde yaşamanın Aslıhan için bir avantaj olduğunu ifade eden Neslihan Efe, “Çevremizdeki insanlarla iletişim açısından, Aslıhan çok şanslı bir çocuk. Çünkü herkes onu sarıp sarmalıyor, seviyor ve kucaklıyor. Bu ona moral veriyor. Aslıhan çok sosyal bir çocuk olduğu için daha fazla gezmek, daha çok insanları burada misafir etmek istiyor. Daha fazla iletişim içinde olmak istiyor. Bizim de en büyük çabamız, onu bu sosyalleşme çabasından mahrum bırakmamak. Sağ olsun, Tahir Büyükakın Başkanımız bu konuda o kadar duyarlı ki, Aslıhan’ın isteğini hemen yerine getirdi. Burada hummalı bir çalışma vardı. A Takımı gerçekten çok titiz çalışıyor. Hava muhalefetine rağmen, yolu bayram öncesine yetiştirdiler. Aslıhan, bayramda burada misafirlerini ağırlayacak. Başkanınızı da bekliyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.