Bayramın ikinci günü için şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu bölgelerde biraz artarken, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.