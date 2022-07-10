Büyükşehir’in ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı’na ilgi yüksek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının, eylül ayında gerçekleştirilecek Konservatuvar Yetenek Sınavlarına hazırlık için açtığı ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Program, konservatuvara giriş sınavlarında öğrencilere önemli katkı sunacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 TEMMUZ

Büyükşehir Belediyesi söz konusu programı haziran ayında duyurarak başvuru süresini başlattı. Kısa süre içinde 400 kişi programdan yararlanmak için internet üzerinden kayıt oluşturdu. Başvurular 14 Temmuz Perşembe gününe kadar online olarak kabul edilmeye devam edilecek. Başvurular Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

PROGRAMIN BÖLÜM VE YAŞ ARALIKLARI

Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı kapsamında Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çocuk Resim, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına hazırlık eğitimi verilecek. Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programındaki bölüm ve yaş aralıkları ise şöyle:

Batı Müziği 7-30 yaş

Türk Sanat Müziği 15-50 yaş

Türk Halk Müziği 10-30 yaş

Bale 5-7 yaş

Geleneksel Sanatlar 17-50 yaş

Çocuk Resim 9-15 yaş

DERSLER 18 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Başvuru süresinin tamamlanmasıyla, 18 Temmuz Pazartesi günü hazırlık programı başlayacak. Müzik Bölümünün dersleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde, Geleneksel Sanatlar Bölümünün dersleri Seka Kültür Alanı Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde, Çocuk Resim Bölümünün dersleri Anıtpark Güzel Sanat Eğitim Merkezi’nde, Bale Bölümünün Branşının dersleri ise SDKM Bale Salonu’nda gerçekleştirilecek. Haftada bir gün gerçekleştirilecek derslere, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri girecek. Eğitimler 12 Ağustos Cuma günü sona sürecek.