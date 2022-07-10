Lastik İş’te coşkulu bayramlaşma

Kocaeli’de kurban bayramı etkinlikleri bayramın ikinci günü başladı. Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi, bayramlaşma programını her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu ve üye işçilerle birlikte bayramın ikinci günü kutlandı. Sendika’nın İzmit’te bulunan sosyal tesislerinde yapılan bayramlaşma törenine işçiler akın etti. İşçilerin bayramını kutlayan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“KENT BAYRAMLAŞMASI BU KADAR KALABALIK OLMAZ”

Sarı açıklamasında, “Pandemi sürecinde en yakınlarımıza bile sarılamadığımız günler geçirdik. Bugün ise bir şekilde bayramlaşıyoruz. Allah her türlü hastalıklardan musibetten bizleri korusun. Gündem yoğun. Mutlu olduk. Kalabalık bir arkadaş grubu olarak geldiniz. Her halde kent bayramlaşması bu kadar kalabalık olmaz. Bu da Lastik İş Sendikasının önemli bir değeridir. Adapazarı’ndan da arkadaşlarımız geldi. Amacımız üyelerimizi bir noktada birleştirmektir. Bayramları böyle kutlamak lazım. Bir şekilde yaygınlaştırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANLARIN YÜZDE 60’I ASGARİ ÜCRET ALIYOR”

Ülke gündeminin yoğun olduğunu ifade eden Sarı, “Ülke gündemi yoğun. Yakın zamanda asgari ücret açıklandı. Açıklanan asgari ücret hiçbir şekilde tatmin etmez toplumu. Toplumumuzun çalışanlarının yüzde 60’ı asgari ücret alıyor. Asgari ücretin ortalama ücret olması sıkıntılı bir durumdur. Asgari ücret endeksi 1978 yılında 100’dü. Bugün ise yüzde 28’e düştü. Aynı standartlarda bugünlere gelmiş olsaydık asgari ücretin bugün 17 bin – 18 bin lira olması gerekirdi. Nitelikli işlerin ise daha yüksek olurdu. Birçok insanın ülkeyi terk etmesinin nedeni bu. Emekli olan insanların aldığı ücret ise asgari ücretten düşük.

“TÜRKİYE’NİN YAPISAL SORUNLARI VAR”

Gelişmiş ülkelerde enflasyon arttı deniyor ama o ülkelerde asgari ücret genel ücret seviyesinde değil. Bizde yapısal sorunlar var. Bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Türkiye’de yatırım olmak zorundadır. Üretim olmak zorunda. Ücretin böylece yükselmesi gerekiyor. Bugün 5 bin 500 lira asgari ücretin olduğu yerde 3 bin lira 4 bin lira ev kiralıyor. Yapmış olduğumuz sözleşmeleri biz bu şartlarda yapıyoruz. Bazı işletmelerimizde ara zam talebimiz oldu. Türkiye 1980’den bu yana ucuz işçi olarak gösterilmiş yabancı sermayeye. Taşeron işçi sistemi ile gelen ucuz işçilik düzeni hala devam ediyor” dedi.