Başkan Büyükakın: “Bizler bir kadro, bir vefa hareketiyiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı sebebiyle AK Parti Gebze İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle bayramlaştı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşmada AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetiminin yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’da yer aldı. Teşkilat üyeleriyle tek tek bayramlaşan Başkan Büyükakın, “Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten sosyal desteklere kadar her alanda sahip olduğu güçlü altyapıyla, hedeflerine kilitlenen bir Türkiye var. Bu hedeflere ulaşmada Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği yine Gebze’mizden vereceğiz. Teşkilatlarımızla birlikte çok çalışacak, sokak sokak ev ev gezecek ve davamızla birlikte hizmetlerimizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

"Bizler bir kadro bir vefa hareketiyiz"

AK Parti Gebze İlçe teşkilatıyla görüş alışveriş yapan, hizmetler noktasında Gebze’ye kazandırılan eserlerin büyük bir gurur vesikası olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Teşkilat üyeleri olarak şunu çok iyi biliyoruz. AK Parti teşkilatları, geçmişten gelen büyük bir medeniyetin ve davanın temsilcileridir. Tabi bu davayı anlatırken öncelikle olarak gönüllere girerek şehrimize hizmet veriyoruz. Bizim için asıl olan gönüllere girmektir. Çok şükür bunu da siz teşkilatlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizler bir kadro bir vefa hareketiyiz. Kadrolarımızla birlikte ülkemizin ve şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için çalışıyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte şehrimize kazandırdığımız nice yatırımların mutluluğunu hep birlikte yaşadık. AK Parti de siyaset yapmak demek, öncelikle dostluk, samimiyet, yol arkadaşlığı demektir. Bu anlayışla bir aile olarak bu aziz halkımıza hizmet ediyoruz. AK Parti teşkilatları aynı zamanda sevgi, birlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Bizlerde samimiyet ve fedakarlık vardır. İşte bu anlayışla çalışmaya devam ettikçe bu birlik olduğu sürece gelecek zaferleri tek tek inşa edeceğiz. Bizler büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz, çalışmaya da devem edeceğiz. Aramıza fitne fesat girmeyecek kadar birbirimize bağlı olacağız. Hak yolu üzerinde yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Bu hak davamızda ve hizmet yolunda emek vermeye devam edelim, hizmet edelim. Bunun yanında bizim davamız sadece bir parti davası değil. Sadece Türkiye değil tüm dünyaya hakkı götürüp hizmet etme davasıdır” diye konuştu.