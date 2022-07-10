İlçede sel olmaması için tek tek mazgalları kontrol etti

Darıca ilçesinde Kurban Bayramı’nın birinci günü etkili olan yağış, Darıca Belediyesi’ni alarma geçirdi. Yağmur sonrasında vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra sahaya inen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bölgede sel oluşmasının önüne geçebilmek için ekibiyle birlikte tüm su giderlerini tel tek kontrol etti.
Su giderlerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Başkan Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımız bayramını rahatlıkla geçirsinler, işimizin başındayız. Sel gibi bir felaketi önlemek için alt yapılarımızı kontrol ettik. Çok şükür bir sorunumuz yok” dedi. Kontrollerin ardından Başkan Bıyık, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşmayı da ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.